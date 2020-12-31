LetSign, elektronik ve mobil imzada en çok tercih edilen platform oldu

İmza gerektiren dokümanların, onay ve imza yetkilileri arasında otomatik olarak dolaştırılmasını sağlayan LetSign, belgelerin elektronik veya mobil imza ile imzalanmasına ve başka sistemlere aktarılmasına olanak sağlamasıyla salgın sürecinde şirketler ve bireyler tarafından en çok tercih...

İmza gerektiren dokümanların, onay ve imza yetkilileri arasında otomatik olarak dolaştırılmasını sağlayan LetSign, belgelerin elektronik veya mobil imza ile imzalanmasına ve başka sistemlere aktarılmasına olanak sağlamasıyla salgın sürecinde şirketler ve bireyler tarafından en çok tercih edilen platform oldu.

E-Güven açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında şirketlerin büyük çoğunluğu evden çalışma yöntemini tercih ederken işlerin ev ortamına taşınmasıyla şirketler, onay ve imza gerektiren süreçlerinin aksamaması için e-imza kullanımını artırdı.

Salgın sürecinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından açıklanan verilere göre, e-imza sayısı 4 milyonu, mobil imza sayısı ise 650 bini aştı.

Bu dönemde belgelerin elektronik veya mobil imza ile imzalanmasına ve başka sistemlere aktarılmasına olanak sağlayan LetSign ise şirketler ve bireyler tarafından en çok tercih edilen platform haline geldi.

Web üzerinden kolay ve hızlı şekilde doküman imzalayabilme özelliği

Islak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olan e-imza, e-dönüşüm sürecinin temel uygulaması olarak öne çıkıyor. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun şekilde E-Güven tarafından geliştirilen LetSign, dosyalara zaman damgası eklenerek imzalama işleminin yasal geçerlilik kazanmasını sağlıyor.

Web üzerinden kolay ve hızlı şekilde doküman imzalayabilme özelliğine sahip platform, her yerden ve her zaman işlem yapabilmeye de olanak tanıyor.

e-imzalı dosya oluşturma, oluşturulmuş elektronik imzayı doğrulama imkanı sunan LetSign, dosya formatından bağımsız imzalama özelliği ile yaygın olarak kullanılan Word, Excel veya PDF dosya formatlarında da kullanılabiliyor.

Platform, dosyanın üzerindeki e-imzanın geçerliliğini doğrulayarak e-imza ve zaman damgası bilgilerinin kullanıcıya gösterilmesini sağlıyor. LetSign, güvenli bilgi aktarımının yanında zaman ve maliyet tasarrufu da sunuyor.

Her ölçekteki şirket kullanabiliyor

Web üzerinden kolay ve hızlı şekilde belge imzalayabilme olanağı sunan LetSign, tüm imzalama süreçlerini tek platformda topluyor.

LetSign'ın ek paketleri ile kullanıcılar, uygulamayı kullandıkları kadar ödeme yapabilme avantajını da yakalıyorlar. Her büyüklükteki şirket için cazip bir çözüm olan LetSign, imzacıların sırasını takip ederek atanan sıraya göre dokümanın imzalanmasını sağlıyor.

Platform, gerekli hatırlatmaları yapan LetAssistant özelliği sayesinde zaman ve mekandan bağımsız olarak imzacıların süreçlerden anlık olarak haberdar olmalarını da sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip