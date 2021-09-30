Letonyalı Liene, çetik örmeyi öğrenip satışa başladı

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da 10 yıl önce tanıştığı Abdulkadir Albayrak ile evlenip Türkiye'ye yerleşen Letonyalı Liene Albayrak (33), hobi olarak başladığı çetik örme işini markaya çevirdi. Sosyal medya üzerinden satış yapan Albayrak " Instagram'da kendi markamı oluşturdum. Şimdi sipariş üzeri satış da yapıyorum. Artık vatandaşlara böylelikle daha ulaşılabilir oldum. İsteyen herkes oradan sipariş verebiliyor" dedi.

Letonya'da bir üniversitede çalışan Liene Albayrak, 10 yıl önce Erasmus projesi kapsamına geldiği İstanbul'da, bir otelde çalışan Abdulkadir Albayrak ile 3 yıl görüştükten sonra evlendi. Türkiye'ye taşınan Liene, bu süreçte komşularından çetik örmesini öğrendi. Ördükleri beğenilen Liene, zamanla yelek ve çetik siparişleri almaya başladı. Hobisini kazanca çevirmeye karar veren Liene, kendi markasını oluşturarak sosyal medya üzerinden hesap açtı. 3 ay önce Edirne'ye taşınan ve belediyenin açtığı Kadın Emek Evi'ne başvuran Liene, el emeği göz nuru işlerine burada devam etmeye başladı.

"El işine hobi olarak başladım. Komşularım da destek verdi. Belediyenin de desteğiyle artık bunu bir kazanç kapısına dönüştürdük. Artık böyle hep beraber el emeklerimizi satıyoruz. Liene'nin zaten eli bu işe çok yatkın. Türkçesi de çok güzel. Çok güzel anlaşıyoruz" dedi.