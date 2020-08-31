Letonya ve Estonya'da Lukaşenko'nun ülkeye girişini yasakladı Litvanya'dan sonra Letonya ve Estonya'da Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun ülkeye girişini yasakladı.

Litvanya'dan sonra Letonya ve Estonya'da Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun ülkeye girişini yasakladı.

Belarus'ta 9 Ağustos tarihinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko yüzde 80 oy alarak kazandı. 26 yıl boyunca ülkenin devlet başkanı olan Lukaşenko zaferini ilan edince muhalefet ise seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle sokağa çıktı. Polisin karşılık verdiği sokak olaylarında ölü ve yaralılar olunca tüm dünyanın gözü Belarus'a çevirildi. Batı yanlısı Belarus'un komşuları olan Baltık ülkeleri muhalefeti desteklerken seçimlerin meşru olmadığını duyurarak Lukaşenko'ya tavır aldı. Rusya ise Lukaşenko'yu destekleyerek seçim sonuçlarını kabul etti.

Ülkede yaşanan gerilim Belarus ile komşu ülkeler arasında ki ilişkilere de yansıyınca Lukaşenko ile Baltık ülkeleri arasında restleşmeye neden oldu. Lukaşenko, muhaliflere destek veren ülkelere ticaret yollarını kapatma tehdidinde bulunurken bu ülkeler ise çeşitli yaptırımlar uygulamaya başladı.

Geçtiğimiz hafta Belarus'un komşusu Litvanya, Lukaşenko dahil bazı önemli isimlere ülkeye giriş yasağı koydu. Bugün ise Letonya ve Estonya'da yine benzer bir karar aldı. 2 ülke daha Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun ülkelerine girişinin yasaklandığını duyurdu. Estonya ve Letonya'nın bu açıklamasına Belarus'un kısa sürece cevap vermesi bekleniyor. - MİNSK

Kaynak: İHA