Letonya Savunma Bakanı Pabriks'ten "Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri"ne ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Letonya Savunma Bakanı Pabriks'ten "Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri"ne ziyaret

Letonya Savunma Bakanı Pabriks'ten 'Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ne ziyaret
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks???????, "Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri"ni ziyaret etti.

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks???????, "Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri"ni ziyaret etti.

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Letonya Savunma Bakanı Sayın Artis Pabriks ve beraberindeki heyet, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk." ifadelerine yer verildi.

Ziyarette Bakan Pabriks'e, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti. Bayraktar, Bakan ve beraberindeki heyete Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen S/İHA sistemleri ile ilgili bilgi verdi. Bakan, ziyaretinde Türkiye'nin ilk uçan arabası olan Cezeri'yi de ilgiyle inceledi.

Bakan Pabriks, ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Harika karşılama için teşekkür ederiz. Türk sanayisi, Ar-Ge'si en yüksek dünya standartlarına sahip. NATO müttefiki olarak buna çok değer veriyoruz. Hepinize başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, SİHA Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihraç edilmesine yönelik anlaşma geçen ay Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından imzalanmıştı. Bu anlaşmayla Türkiye, ilk defa NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş olacak. Polonya ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'den ihraç edilecek 4 sistemin içinde 24 adet Bayraktar TB2 SİHA ile yer kontrol istasyonları ve yer veri terminalleri yer alacak.

Letonya Savunma Bakanı Pabriks'ten 'Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ne ziyaret
Letonya Savunma Bakanı Pabriks'ten 'Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ne ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce
Magazin Müge Anlı Burak Özçivit Erkan Petekkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Okay Yokuşlu Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Letonya Savunma Bakanı Pabriks'ten "Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri"ne ziyaret - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:45:49. #1.15#

title