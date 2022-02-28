Letonya Parlamentosu'ndan vatandaşlarına Ukrayna'da savaşma izni - Haberler

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Letonya Parlamentosu'ndan vatandaşlarına Ukrayna'da savaşma izni

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Letonya Parlamentosu'ndan vatandaşlarına Ukrayna'da savaşma izni

Letonya Parlamentosu'nda alınan karara göre, ülke halkının istekleri doğrultusunda Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşabilecekleri açıklandı.

Letonya Parlamentosu'nda alınan karara göre, ülke halkının istekleri doğrultusunda Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşabilecekleri açıklandı.

Letonya Parlamentosu'ndan, Rusya'nın Ukrayna saldırılarının devam ettiği 5'inci gününde önemli bir karar çıktı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Parlamentonun oybirliğiyle Letonya vatandaşlarına isterlerse Ukrayna için savaşma izni verdiği belirtildi. Savunma, İçişleri ve Yolsuzluğu Önleme Komisyonu Başkanı Juris Rancanis ise, "Ukrayna'yı desteklemek, Ukrayna'nın bağımsızlığını ve ortak güvenliğimizi savunmak için orada gönüllü olarak hizmet etmek isteyen vatandaşlarımız bunu yapabilmelidir" dedi. - RİGA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Togo Cumhuriyeti, Letonya, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Haberler

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Yorumlar (1)

yiğit:

sanki letonya da erkek var da ...

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