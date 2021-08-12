Letonya OHAL, Litvanya acil durum ilan etti
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Letonya OHAL, Litvanya acil durum ilan etti

Letonya OHAL, Litvanya acil durum ilan etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Letonya, Belarus'tan gelen kaçak göçmenlerle mücadele için OHAL, sınırına tel örgüden duvar örme kararı alan Litvanya'da ise hükümet acil durum ilan etti.

Letonya, Belarus'tan gelen kaçak göçmenlerle mücadele için OHAL, sınırına tel örgüden duvar örme kararı alan Litvanya'da ise hükümet acil durum ilan etti.

Son dönemde Litvanya ve Letonya'nın, Belarus sınırında kaçak göçmen vakalarında artış gözlenmesi iki ülkeyi yeni önlemler almaya itti. Letonya hükümeti Belarus sınırına yakın bölgelerinde kaçak göçmen geçişini engellemek amacıyla OHAL ilan etti. Hükümet, 11 Ağustos-10 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak OHAL sınır koruma görevlilerinin yetkilerini daha da genişletti. Bu kapsamda Letonyalı sınır koruma memurları, Litvanyalı meslektaşları gibi kaçak göçmenleri geri gönderme yetkisine kavuşurken, gerek duyulması halinde göçmenlere karşı güç kullanabilecek.

Letonya Başbakanı Krisjanis Karis, Belarus sınırından Avrupa ülkelerine girmeye çalışan göçmenler karşısında OHAL ilan etmenin kaçınılmaz olduğunu savunurken, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu hibrit savaşı yürütmekle suçladı.

Avrupa Komisyonundan Litvanya'ya 36,7 milyon euro yardım

Kaçak göçmen akınını durdurmak için Belarus sınırına tel örgüden duvar örülmesini kararlaştıran Litvanya'da ise acil durum ilan edildi. 670 kilometrelik Belarus sınırının 500 kilometrelik kısmına tel duvar örecek Litvanya 150 milyon euroluk maliyeti hükümet bütçesinden karşılayacak. Avrupa Komisyonu ise göçmenlerin sağlık, gıda ve giyim ihtiyaçlarında kullanılması amacıyla Litvanya'ya 36,7 milyon euro yardım yapılmasını kararlaştırdı.

2020 yılında Belarus-Litvanya sınırında 81 kaçak göçmen yakalanırken, bu sene Litvanyalı sınır koruma görevlileri tarafından yakalanan kaçak göçmen sayısının 4 bin 115 olduğu açıklandı. Litvanya'ya göçmen akınında geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana artış gözlenirken, Letonya'da ise 6-10 Ağustos tarihleri arasında 295 kaçak göçmen yakalandığı bildirildi. 2021 yılı boyunca Letonya'da yakalanan göçmen sayısı ise 355.

Letonya'nın Belarus ile 161 km uzunluğunda sınırı bulunuyor. - RİGA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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