Letonya - Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda? Letonya - Norveç maçı şifresiz mi? Letonya - Norveç maçı hakemi kim?

2022 Dünya Kupası Eleme grubunda hedefine ulaşmak isteyen Letonya - Norveç bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Letonya - Norveç maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.