Letonya milli takım 20 numara Roberts Uldrikis kimdir? Roberts Uldrikis kaç yaşında, nereli? Roberts Uldrikis hangi takımda oynuyor?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Spor
Milli takımımızın yıldız isimlerinden Roberts Uldrikis performansıyla dikkatleri çekiyor. Sporseverlerinde ilgi odağı olan başarılı futbolcu hakkında Kenan Karama kimdir, Roberts Uldrikis kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırılıyor.
A Milli takımımızın yıldız isimlerinden Roberts Uldrikis performansıyla göz dolduruyor. Peki, Roberts Uldrikis kimdir? Roberts Uldrikis kaç yaşında, nereli? Roberts Uldrikis hangi takımda oynuyor? İşte, detaylar?
ROBERTS ULDRİKİS KİMDİR?
Roberts Uldrikis, Letonyalı bir profesyonel futbolcu. FC Sion ve Letonya milli takımında oynuyor
Doğum tarihi: 3 Nisan 1998
Kaç yaşında: 22 yıl yaşında
Nereli:Riga, Letonya
Boy: 1,98 m
Kilo: 92 kg
Uldrikis, Letonya milli futbol takımının ilk maçını 12 Haziran 2017'de Estonya'ya karşı bir hazırlık maçında yaptı .
Görsel: uldrikisr