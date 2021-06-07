Letonya, Gürcistan'ın NATO üyeliğini desteklemeye devam edecek
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Letonya, Gürcistan'ın NATO üyeliğini desteklemeye devam edecek

Letonya, Gürcistan'ın NATO üyeliğini desteklemeye devam edecek
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonunu desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonunu desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Rinkevics, resmi ziyaret için geldiği Tiflis'te Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile görüştü.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zalkaliani, ülkesinin toprak bütünlüğünü desteklediği için Letonya'ya teşekkür etti.

Zalkaliani, Letonya'nın Gürcistan'ın NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon sürecine de önemli destek sağladığını kaydetti.

Rinkevics de ülkesinin, Gürcistan'ın NATO üyeliği için verdiği desteğin süreceğini belirtti.

14 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni hatırlatan Rinkevics, üye olmak isteyen ülkeler için NATO'nun uyguladığı açık kapı politikasının sürdürülmesinden yana olduklarını söyledi.

Letonya, Gürcistan'ın NATO üyeliğini desteklemeye devam edecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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