Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics: "Rusya'ya yönelik yaptırımlar genişletilmeli"

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin, "Rusya'ya yönelik yaptırımlar genişletilmelidir." dedi.

Çevrimiçi basın toplantısında konuşan Bakan Rinkevics, Ukrayna'daki son gelişmeleri ve Letonya'nın tutumunu değerlendirdi.

Bölgedeki gerilimin Ukrayna tarafından provoke edilmediğini savunan Rinkevics, "Bu tamamen bir Rus işgalidir ve Birleşmiş Milletler sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası hukuka aykırıdır. Kiev'de gördüklerimiz, 21'inci yüzyıl dünyasına uygun düşmeyen manzaralardır." diye konuştu.

Rinkevics, uluslararası camianın Rusya'nın saldırgan tavrına nasıl cevap vereceğini kararlaştırması gerektiğini vurgulayarak, "Rusya'ya yönelik yaptırımlar genişletilmelidir. Avrupa Birliği liderlerinin dün Brüksel'de onayladığı yaptırım paketlerini destekliyoruz. Rusya'nın saldırgan tutumunu önlemek için uzun planlı ve daha geniş eylemler düşünmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Rusya SWIFT'ten çıkarılmalı"

Brüksel'de dün yapılan Avrupa Birliği (AB) liderleri zirvesinde Rusya'nın, dünyanın ana ödeme ağı olan SWIFT'ten çıkarılması teklifine ilişkin Rinkevics, "Yaptırım paketinde Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılmasının neden yer almadığını anlamıyorum. Eğer bunu bugün uygulamazsak, AB üyesi ülkeler ileride sorun yaşayacaktır." görüşünü paylaştı.

Rinkevics, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakının ardından bugün Ukrayna'da yaşananların, 1940'larda Baltık ülkelerinde yaşananları hatırlattığının altını çizerek, "Rusya'nın bölgedeki hareketlerini dikkatlice takip ediyor ve ulusal güvenliğimizi korumak için silahlı kuvvetlerimiz başta olmak üzere NATO'nun neler yapması gerektiğini analiz ediyoruz." dedi.

Rinkevics, yakın zamanda Rusya'dan Letonya'ya siber saldırılar da geldiği ve bu saldırıların başarıyla atlatıldığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna hükümetini Letonya'da ağırlayabiliriz

Ukrayna'nın onurlu mücadelesini sonuna kadar destekleyeceklerini vurgulayan Rinkevics, "Ukrayna hepimiz için savaşıyor. Ukrayna halkı, hükümetleri devrilse bile bu mücadeleden kolayca vazgeçmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Rinkevics ayrıca, Ukrayna hükümeti başkent Kiev'i terk etmek zorunda kalırsa "hükümet temsilcilerini Letonya'da ağırlayıp faaliyetlerine devam etmelerini sağlayabileceklerini" vurguladı.

Ukrayna için dünyanın basın açıklamaları ve kınamalarla yetinemeyeceğinin altını çizen Rinkevics, "Savunma sistemlerimizi ve NATO'nun savunmasını ilerletmeli, ülkelerimizi daha güçlü hale getirmeli, yaptırım uygulamada kararlı olmalı ve farklılıklarımıza rağmen Avrupa Birliği ile Baltık ülkeleri iş birliğini güçlendirmeliyiz." dedi.

Ukrayna'da olanların dünya için ders niteliği taşıması gerektiğini belirten Rinkevics, Baltık ülkelerinde hava savunma sistemine daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Rinkevics, an itibarıyla Ukrayna'da 900 civarında Letonyalının bulunduğu bilgisini vererek, vatandaşları tahliye etmek için yarın sabah ülkenin başkenti Riga'dan Ukrayna'nın Lviv kentine otobüslerin hareket edeceğini söyledi.