Letonya'daki yatırım olanakları iş adamlarına anlatıldı
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Letonya'daki yatırım olanakları iş adamlarına anlatıldı

10.03.2021 15:20 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:23
Letonya'daki yatırım olanakları iş adamlarına anlatıldı

Letonya Devleti Ankara Büyükelçisi Peteris Vavivars, ülkesindeki yatırım olanakları hakkında SANKON üyesi iş adamlarına bilgiler verdi.

Letonya Devleti Ankara Büyükelçisi Peteris Vavivars, ülkesindeki yatırım olanakları hakkında SANKON üyesi iş adamlarına bilgiler verdi.

Letonya Devleti Ankara Büyükelçisi Peteris Vavivars SANKON Genel Merkezini ziyaret etti. Büyükelçi Vavivars Türkiye ile Letonya arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin SANKON iş birliği ile daha da güçleneceğini belirten Büyükelçi Vavivars, SANKON üyesi iş adamlarına ülkesindeki yatırım olanakları hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise Türkiye ile Letonya arasındaki ilişkilere katkı sağlamaya hazır olduklarını belirterek, "SANKON üyesi şirketlerimiz olarak Letonya Devleti'nin kalkınmasına yönelik inşaat, enerji, teknoloji gibi yatırımlarda görev almaya hazırız. Türkiye ile Letonya arasında ithalat ve ihracat ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla Letonya şirketleri ile işbirliği içerisinde çalışmaya hazırız" dedi. - İSTANBUL

Letonya'daki yatırım olanakları iş adamlarına anlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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