Letonya'da Kovid-19 aşısının zorunlu tutulması protesto edildi

Letonya'nın başkenti Riga'da binlerce kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının zorunlu tutulmasını protesto etmek için dün geç saatlerde sokaklara çıktı.

Letonya'nın başkenti Riga'da binlerce kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının zorunlu tutulmasını protesto etmek için dün geç saatlerde sokaklara çıktı.

Yerel basında yer alan haberlerde, katılan eylemci sayısının protestolar için izin verilen en yüksek sayıyı aştığı, insanların mesafeye uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı belirtildi.

Polis yetkilileri, protestoya yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığını, kırılan bir polis arabası camı ve kullanılan havai fişekler de dahil olmak üzere birkaç küçük olayın rapor edilmesinin ardından soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Protesto gece yarısı sona erdi.

Hükümetin temmuzda kabul ettiği mevzuata göre, ülkede işverenler, 1 Ekim'den itibaren Kovid-19 aşı sertifikası almayan çalışanları işten çıkarma yetkisine sahip olacak.

Sağlık kurumları, huzurevleri ve sosyal rehabilitasyon kurumları çalışanları ile öğretmenler için de Kovid-19 sertifikası zorunlu hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı