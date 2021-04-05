Letonya, Covid-19' karşı toplu aşılama merkezleri açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Letonya, Covid-19' karşı toplu aşılama merkezleri açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Letonya'da, Covid-19'a karşı aşılamayı hızlandırmak amacıyla 8 kent ve kasabada toplu aşı merkezleri açıldı.

Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin
Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin
Şimdi korona düşünsün! Türkiye'nin yerli ve milli ilacı yıl sonuna kadar hazır hale gelecek
Şimdi korona düşünsün! Türkiye'nin yerli ve milli ilacı yıl sonuna kadar hazır hale gelecek

Letonya'da, Covid-19'a karşı aşılamayı hızlandırmak amacıyla 8 kent ve kasabada toplu aşı merkezleri açıldı.

Letonya'da korona virüs ile mücadelede aşılama programı devam ediyor. Başkent Riga'daki en büyük 3 aşı merkezinin yanı sıra, 7 kentte daha küçük aşı merkezleri açıldı. Letonya'da, Covid-19'a karşı aşılamayı hızlandırmak amacıyla 8 kent ve kasabada toplu aşı merkezleri açıldı. Merkezlerdeki toplu aşılamalar Cumartesi gününden Pazartesi gününe kadar yapılacak. Aşı uygulaması, daha fazla insanın katılımını teşvik etmesi umuduyla Paskalya tatili esnasında düzenleniyor.

Paskalya dönemindeki aşılama kampanyası çerçevesinde, yaşlı ve kronik hastalıklara sahip insanların dahil olduğu öncelikli gruptakiler için yaklaşık 10 bin doz Covid-19 aşısı sağlandı. Başkent Riga'daki aşı merkezlerinin bu dozların yüzde 50'sinden fazlasını kullanması bekleniyor.

Letonya'da Cumartesi günü itibarıyla, nüfusun yüzde 6,28'ini oluşturan 118 bin 979 kişi Covid-19 aşısının ilk dozunu olurken, nüfusun yüzde 1,31'lik kısmı olan 24 bin 821 kişi ise iki doz aşıyı da olmuş durumda. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) haftalık Covid-19 aşı uygulaması raporuna göre, 28 Mart itibariyle, Letonya, aşının ilk dozunu yaptıran insanların sayısı bakımından Avrupa Birliği ülkeleri arasında sondan ikinci ülke oldu.

(İHA)

Letonya, Covid-19' karşı toplu aşılama merkezleri açtı
Letonya, Covid-19' karşı toplu aşılama merkezleri açtı
Letonya, Covid-19' karşı toplu aşılama merkezleri açtı
Letonya, Covid-19' karşı toplu aşılama merkezleri açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Esra Erol Cansu Dere Hazal Kaya İbrahim Çelikkol
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Letonya, Covid-19' karşı toplu aşılama merkezleri açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 12:29:16. #1.14#
title