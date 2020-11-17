Letonya Büyükelçisi Pundurs; "ULUSKON ile iş birliği hazırız"
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Letonya Büyükelçisi Pundurs; "ULUSKON ile iş birliği hazırız"

17.11.2020 09:29 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:33
Letonya Büyükelçisi Pundurs;

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Letonya Büyükelçi Ivars Pundurs'u ziyaret etti.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Letonya Büyükelçi Ivars Pundurs'u ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette iki ülke arasındaki ticari ilişkiler masaya yatırıldı. Ziyarette konuşan Büyükelçi Pundurs, Letonya ve Türkiye'nin karşılıklı ticaret potansiyelleri ve işbirliği olanakları arttırılması gerektiğini vurguladı. Pundurs, her iki ülke iş dünyasını yatırıma teşvik edecek çalışmalar başlatmaya hazır olduğunu belirtti. Letonyalı yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapması için farkındalıklarının ve bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması gerektiğini kaydeden Pundurs, Letonya ve Türkiye arasında çok eski zamanlara dayanan ilişkilerin olduğuna dikkat çekti. ULUSKON iş heyetini Letonya'ya davet eden Punddurs, "Türkiye ve Letonya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için ULUSKON ile işbirliği yapmaya hazırız" dedi.

Ev sahipliği için Büyükelçi Pundurs'a teşekkür eden ULUSKON Genel Başkanı Atasoy ise, iki ülke arasında ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, ULUSKON olarak bu konuya büyük önem verdiklerini aktardı. Yatırımların karşılıklı olarak arttırılması için yaz aylarında Letonya'ya resmi gezi planladıklarını da açıklayan Başkan Atasoy, ULUSKON üyesi bir grup iş adamıyla Letonya'ya giderek yatırım yapılabilecek sektörler konusunda karşılıklı görüşmeler yapmak istediklerini sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Letonya Büyükelçisi Pundurs; 'ULUSKON ile iş birliği hazırız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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