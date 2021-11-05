Letonya Ankara Büyükelçisi Peterıs Vaıvars, Vali Elban'ı Ziyaret Etti

ANKARA (Habermetre) - LETONYA ANKARA BÜYÜKELÇİSİ PETERIS VAIVARS, VALİ ELBAN'I ZİYARET ETTİ

Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars, Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

Makamında konuğuyla bir süre sohbet eden Vali Elban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ziyaret, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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