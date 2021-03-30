Letonya: 2-1 (İLK YARI)
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Letonya: 2-1 (İLK YARI)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN - Haberler | Spor
Letonya: 2-1 (İLK YARI)

STAT: Atatürk OlimpiyatHAKEMLER: Daniel Stefanski, Konrad Sapela, Michal ObukowiczTÜRKİYE: Uğurcan Çakır- Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak YılmazLETONYA: Steinbors, Fjodorovs, Cernomordijs,...

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STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Daniel Stefanski, Konrad Sapela, Michal Obukowicz

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır- Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak YılmazLETONYA: Steinbors, Fjodorovs, Cernomordijs, Oss, Jurkovskis, Tobers, Emsis, Savalnieks, Ikaunieks, Ciganisk, UldrikisGOL: Dk. 2 Kenan Karaman, Dk. 33 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye) - Dk. 35 Savalnieks (Letonya)

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-1 önde kapattı.

2'nci dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası yayın üzerinde topla buluşan Kenan Karaman'ın düzgün vuruşunda top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.8'inci dakikada Uldrikis'in ceza sahası dışından vuruşunda Mert'in müdahalesi ile meşin yuvarlak dışarı gitti.11'inci dakikada Savalnieks'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Uldrikis'in kafa vuruşundan top kalenin üstünden dışarı çıktı.18'inci dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası içinden pasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.21'nci dakikada Hakan Çalhanoğlu pasında topla buluşan Kenan Karaman'ın sol kanattan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.22'nci dakikada Burak Yılmaz'ın pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Hakan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Steinbors'ta kaldı.27'nci dakikada Letonya'nın kullandığı korner atışında Oss'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak gol öncesinde faul olduğu gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.33'üncü dakikada Savalnieks'e baskı yaparak topu kapan Caner Erkin'in, Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı duvar pasının ardından çektiği sert şut, kaleci Steinbors'a sonrasında ise üst direğe çarparak kornere çıktı.33'üncü dakikada Türkiye farkı 2'ye çıkardı. Caner Erkin'in kullandığı korner atışında Letonya savunmasının uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.35'inci dakikada Letonya farkı 1'e indirdi. Uldrikis'in indirdiği topla Jurkovskis buluştu. Bu oyuncunun sol kanattan yerden ortasında topla buluşan Savalnieks'in vuruşunda kale direğine çarpan top ağlara gitti: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı Milliler'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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