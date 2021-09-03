letgo'daki ikinci el alışveriş trafiği okula dönüş döneminde arttı

Yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanan milyonlarca öğrenci, okula dönüş heyecanının yaşandığı bugünlerde letgo ile ikinci el eşya alışverişine yöneldi.

Yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanan milyonlarca öğrenci, okula dönüş heyecanının yaşandığı bugünlerde letgo ile ikinci el eşya alışverişine yöneldi.

letgo'dan yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanan milyonlarca öğrenci, notebook, bilgisayar, çalışma masası, çalışma sandalyesi, dolap ve mutfak gereçleri gibi birçok ürünü letgo'da aradı.

Paylaşım ekonomisini destekleyen letgo'da, okul hazırlıklarının başladığı ağustos ayından bu yana çalışma masası ve çalışma sandalyesi aramalarında yüzde 80 artış yaşandı.

Bunu elektronik kategorisinde yüzde 26 ile notebook, yüzde 10 ile bilgisayar aramaları takip etti. Aynı kategoride listelenen hoparlör ve kulaklık ilanlarının görüntülenme oranları ise yüzde 22 yükseldi.

Hayallerindeki öğrenci evine sahip olmak isteyen öğrenciler, ürün çeşitliliği ile istediği alanı uygun fiyatlarla kolayca oluşturmak için letgo'yu tercih etti. letgo'nun "ev eşyaları kategorisi" okula dönüş döneminde en çok rağbet gören kategorilerden biri oldu.

Ağustos ayı itibarıyla ev eşyaları kategorisindeki mobilyalara olan ilgi yüzde 32 arttı. Mobilya aramalarındaki talebin yüzde 28'i dolaplara, yüzde 17'si ise mutfak gereçleri ve sofra eşyalarına oldu. Onları yüzde 12 ile koltuklar ve yüzde 10 ile masalar takip etti.

"İlerleyen dönemde platformumuzda, işlevini yitirmemiş pek çok ürünü makul fiyatlarla ekonomiye kazandıracağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen letgo Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Selin Süzer, ağustos ayı itibarıyla milyonlarca öğrenciyi ve ailelerini okula dönüş heyecanı ve alışveriş telaşının sardığını belirtti.

Yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanan öğrencilerin, okulların başlamasına çok az bir süre kala ihtiyaçlarını karşılamak için letgo'ya yöneldiğini ifade eden Süzer, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ikinci el eşyalara olan bu yönelim ve talep artışının dünyada değişen tüketim alışkanlıkları ile ilgili olduğu çok açık. Türkiye'de ikinci el alışverişi akıllara yerleştiren marka olma hedefimizde emin adımlarla ilerliyoruz. Biz letgo olarak, ürün almanın ve satmanın çok daha ötesine geçerek, hiçbir eşyanın kullanılmadan kenara atılmadığı, sürdürülebilir bir gelecek yaratma hayaliyle çalışıyoruz. İlerleyen dönemde de platformumuzda, işlevini yitirmemiş pek çok ürünü atmak yerine daha makul fiyatlarla ekonomiye kazandıracağız. Böylece kaynakları daha verimli kullanacak ve paylaşım ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt