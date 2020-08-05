Letgo'da filmlere konu olacak dolandırıcılık hikayesi
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Letgo'da filmlere konu olacak dolandırıcılık hikayesi

KOCAELİ (İHA) – Kendisini Kocaeli'de görev yapan polis olarak tanıtan bir kişi, ikinci el satış sitesi Letgo'da oyun konsolu sattığını iddia ederek dolandırıcılık yaptı.

Letgo'da filmlere konu olacak dolandırıcılık hikayesi
05.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:23

KOCAELİ (İHA) – Kendisini Kocaeli'de görev yapan polis olarak tanıtan bir kişi, ikinci el satış sitesi Letgo'da oyun konsolu sattığını iddia ederek dolandırıcılık yaptı. Sitenin güvenilirliği tartışılırken, dolandırıcılık hikayesi filmlere konu olacak cinsten.

Kendisini Kocaeli'de görev yapan polis memuru M.Ö. olarak tanıtan bir kişi, ikinci el ürün satan alışveriş sitesi Letgo'ya, oyun konsolu satmak için ilan koydu. İlanı gören E.E. isimli şahıs, M.Ö. olduğu ileri süren kişi ile irtibata geçti. Ürünü almak için anlaşan E.E.'ye dolandırıcı, "Gebze'de oturuyorum. Kocaeli'de polis olarak görev yapıyorum. Görev yerim Karamürsel" dedi.

Gebze'ye gelip ürünü almak istediğini söyleyen E.E.'ye dolandırıcı, "Görev yerim Karamürsel'e gidiyorum. Vaktim yok. Ürünü sana kargo ile gönderirim" şeklinde cevap verdi. Metro Turizm'e ait kargo şirketinin ambar teslim belgesini PDF olarak gönderen zanlıya, E.E. de ATM'nin kartsız işlem bölümünden bin 600 lira para gönderdi. Otobüsün geleceği saatte İstanbul Bayrampaşa Otogarı'na giden E.E., belgenin yanlış olduğunu öğrenince şaşırdı. Belgede bilgileri olan otobüsün başka bir şehirde olduğunu öğrenen E.E., şahsa ulaşmak istedi. Defalarca aramasına rağmen kendisini polis memuru olarak tanıtan şahsa ulaşamayan E.E., dolandırıldığını anlayınca soluğu önce savcılıkta sonra karakolda aldı.

Dolandırıldı, az daha dolandırıcı oluyordu

Kendisini polis memuru olarak tanıtan ve isminin M.Ö. olduğunu ileri süren dolandırıcıdan şikayetçi olan E.E., az kalsın kendisinin de dolandırıcı olacağını söyledi. Başından geçen ilginç olayı anlatan E.E., "Letgo'da oyun konsolu ararken bu profili gördüm. Şahıs ile irtibata geçtik. Kendisini Kocaeli'de görev yapan polis memuru olarak tanıttı. Gebze'de oturduğunu söyleyince, cihazı elden almak için buluşma talep ettim. Ancak Karamürsel'e gideceğini, vaktinin olmadığını söyledi. Otobüsle gönderebileceğini ifade edince, 'tamam' dedik. Bana otobüs firmasının kargo bölümünün teslim belgesini gönderdik. Buna inanarak parasını verdiği İBAN numarasına, ATM'nin kartsız işlem bölümünden gönderdim. Bana, 'Acil ödemem gereken bir kredi var. Ben şimdi sana para göndereceğim. Onu da verdiğim İBAN numarasına gönder' dedi. Bunu da kabul ettim. Başka bir kişiden bana bin 500 TL para geldi. Anlaştığımız bin 600 lira ile birlikte, bin 500 lirayı da şahsın verdiği İBAN numarasına gönderdim. Ben dolandırıldığımı anlayınca ve parayı gönderdiğim şahsa ulaşamayınca, hemen bana bin 500 gönderen B.E. isimli şahsı buldum. Ancak o da, bu kişiyle ürün almak için anlaştığını ve parayı bu sebeple bana gönderdiğini söyledi. Bir anda dolandırıcı konumuna ben geldim. Fakat sıkıntı yaşamamak için B.E. isimli şahsın bin 500 lirasını hemen ödedim" dedi.

Öte yandan cumhuriyet savcısının talimatı ile şahsın kullandığı M.Ö. isminin doğru olup olmadığını araştırılıyor. Her konuştuğu kişiye polis olarak fotoğraflarını atan dolandırıcı detaylı olarak araştırılıyor. Yapılan ilk incelemede, M.Ö. isimli kişinin 2018 yılında FETÖ üyeliğinden ihraç edildiği tespit edildi. Olayla ilgili detaylı inceleme sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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