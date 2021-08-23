letgo Araba Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdürü Tuluy Noyan oldu
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letgo Araba Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdürü Tuluy Noyan oldu

letgo Araba Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdürü Tuluy Noyan oldu
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin en büyük ikinci el platformu letgo'nun araba kategorisindeki tüketici ihtiyaçlarına kalıcı ve kökten çözüm bulmak amacıyla hayata geçirdiği hizmeti letgo oto+'ın tüm operasyonlarına Tuluy Noyan liderlik edecek.

Türkiye'nin en büyük ikinci el platformu letgo'nun araba kategorisindeki tüketici ihtiyaçlarına kalıcı ve kökten çözüm bulmak amacıyla hayata geçirdiği hizmeti letgo oto+'ın tüm operasyonlarına Tuluy Noyan liderlik edecek.

letgo'dan yapılan açıklamaya göre, satış ve iş geliştirmede sektörde kilit liderlik rollerinde önemli işlere imza atan Tuluy Noyan, Araba Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür olarak atandı.

Noyan, Avusturya'da Avrupa ekonomisi, hukuk ve politikaları üzerine yüksek lisans yaptığı Donau Üniversitesi'nden 1996 yılında mezun oldu. Ardından Türkiye'ye dönen Tuluy Noyan, aynı yıl Garanti Bankası Finansal Kurumlar Bölümü'nde iş hayatına başladı.

Tuluy Noyan, 1997 yılında Arçelik AŞ'ye geçti. 2007 yılına kadar Arçelik'te sırasıyla Stratejik Planlama Sorumlusu, İş Geliştirme Uzmanı ve Ürün Yöneticisi olarak çeşitli pozisyonlarda görev aldı.

Finans ve dayanıklı tüketim sektörünün ardından sırasıyla enerji ve otomobil alım satım sektörüne geçiş yapan Noyan, sırasıyla Petrol Ofisi ve Vava Cars şirketlerinde operasyon ve iş geliştirme alanlarında yöneticilik yaptı.

Kariyerinde 25 yılı geride bırakan Noyan, hem yerel hem de uluslararası firmada finans, dayanıklı tüketim, ön ödemeli sistemler, güvenlik, akaryakıt ve enerji, otomotiv sektöründe birçok öncü projeyi hayata geçirdi. Noyan, çok iyi derecede Fransızca, Almanca ve İngilizce biliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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letgo Araba Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdürü Tuluy Noyan oldu - Haberler Ekonomi
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