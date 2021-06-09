Let's Do It! Türkiye' den müsilaj açıklaması
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Let's Do It! Türkiye' den müsilaj açıklaması

Let's Do It! Türkiye' den müsilaj açıklaması
Bültenler - Haberler | Güncel

Ülkemizde son günlerde Marmara kıyılarında artarak devam eden, Marmara sahilinin eşsiz görüntüsünü ne yazık ki istenmeyen tablolar haline getiren, halk arasında Deniz Salyası olarak bilinen Müsilaj tehlikesi son günlerde etkisini artırmış ve deniz ekosistemini oldukça tehdit etmektedir.

Deniz Ekosistemi Tehdit Altında

Bugünkü kadar şiddetli olmasa da, Marmara denizinde müsilaj sorunu yaklaşık 2007'den beri gözlenmektedir.Müsilaj, deniz yüzeyinde kirli bir tabaka oluşturarak güneş ışınlarının deniz tabanına ulaşmasını engellemekte, güneş ışınlarından faydalanamayan deniz dibi bitkilerinin ölümüne yol açmaktadır.Deniz dibi canlılarının ölümüyle birlikte suda oksijen seviyesi azalmakta ve başta balık türleri olmak üzere diğer deniz ekosistemi canlılarının yaşamını tehdit etmektedir.

Derin Deniz Deşarjı Ağır Sonuçlar Oluşturuyor

Müsilaj oluşumunun sebepleri arasında iklim değişikliğine bağlı olarak deniz suyu sıcaklığının artması, deniz seviyesinin yükselmesi ve deniz kirliliği yer almaktadır.Bu kirliliğin en büyük nedenlerinden biri başta termik santraller olmak üzere benzeri tesislerden çıkan atık suların derin deniz deşarjı ile denize boşaltılmasıdır.Atık suların içerdiği kirletici maddeler müsilaj gibi deniz ekosistemini yoğun derecede etkileyen ağır sonuçlara sebebiyet vermektedir.

Sürdürülebilir Çözümler Mümkün

Yetkili kurumlar müsilaj sorununu çözmek için çalışmalara başlamış olsalar da, sürdürülebilir çözümler de mutlaka değerlendirilmelidir.Bu bağlamda Let's Do It! Türkiye olarak dikkate alınması çözüm önerilerini paylaşmak isteriz;

Atık Yönetimi denetiminin iyi sağlanması ile birlikte atık minimalizasyonuna gidilmeli

Termik Santraller kapatılmalı

Doğal alanlar ( Delta, Sulak Alanlar, Ormanlar, Milli Parklar) ve doğal yaşam şartları korunmalı, desteklenmeli ve bu alanlarda insan kaynaklı faaliyetlere izin verilmemeli

Toprağın organik yapısına zarar veren pestisitler gibi kimyasal tarım uygulamaları kaldırılmalı

Bu önlemlerin uygulanması birçok ekosistemi koruyarak başta müsilaj olmak üzere, çağımızın en büyük sorunu olan iklim krizinin de sebeplerini azaltmaya yardımcı olacaktır.

Kaynak: Bültenler

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