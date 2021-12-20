Lesotho Krallığı Kovid-19 aşılarını zorunlu hale getiriyor

Güney Afrika ülkesi Lesotho Krallığı'nda, 1 Ocak 2022'den itibaren vatandaşların iş yerlerine girmesi ve kamu hizmetlerinden yararlanması için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanma şartı aranacağı bildirildi.

Sağlık Bakanı Semano Sekatle, yaptığı açıklamada, hükümetin, 1 Ocak itibarıyla iş yerlerine girmek ve kamu hizmetlerine erişmek için aşı kartlarını zorunlu hale getireceğini söyledi.

Sekatle, 19 Aralık itibarıyla test pozitiflik oranlarının bir önceki haftaya göre yüzde 0,9'dan yüzde 13'e yükseldiğini aktardı.

Yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Lesotho'da bugüne kadar 25 binden fazla Kovid-19 vakası kaydedildi, 665 kişi ise hayatını kaybetti.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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