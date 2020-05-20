Lesotho'da yeni Başbakan Moeketsi Majoro yemin etti
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Lesotho'da yeni Başbakan Moeketsi Majoro yemin etti

Eski eşini öldürmekle suçlanan Lesotho Başbakanı Thomas Thabane'nin istifasının ardından ülkenin yeni Başbakanı Moeketsi Majoro görevine başladı.

Lesotho'da yeni Başbakan Moeketsi Majoro yemin etti
20.05.2020 17:24 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:24

Eski eşini öldürmekle suçlanan Lesotho Başbakanı Thomas Thabane'nin istifasının ardından ülkenin yeni Başbakanı Moeketsi Majoro görevine başladı.

Ulusal televizyonda canlı yayımlanan yemin törenine Başbakanı Majoro ve Lesotho Kralı III. Letsie'nin yanı sıra meclis üyeleri ve diplomatlar katıldı.

Bir dönem Finans Bakanlığı da yapan 58 yaşındaki Majoro, Haziran 2022'de düzenlenecek seçime kadar ülkeyi yönetecek.

Thabane'nin boşanma sürecindeki eski eşi ölü bulunmuştu

Eski Başbakan Thabane'nin boşanma sürecinde olduğu eşi Lipolelo Thabane, 2017'de evinin önünde ölü bulunmuştu. Başbakan Thabane ve olaydan bir süre sonra evlendiği yeni eşi Maesaiah Thabane, 5 Şubat'ta polis tarafından Lipolelo Thabane'yi öldürmek suçlamasıyla gözaltına alınmıştı

Eski eşinin ölümüyle ilgisinin olmadığını savunan Thabane'ye, karısının cinayetinde rol oynadığı iddialarına karşı dokunulmazlıktan yararlanıp yararlanmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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