Lesli Karavil #içerdekadınstandupçıvar

19.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:04

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği performansı ile büyük başarı elde eden Karavil, bu yıl "UPGRADE" adını verdiği gösterisinde yaş almanın ve hayatta insanı büyütmeye zorlayan hikayelere yer veriyor.

"Ben çoçukluğumdan beri topluluk içinde hikaye anlatan ve insanları güldüren biriydim." diyen Lesli'nin kadın olmak ve ilişkiler üzerine muzip hikayelerini harika enerjisiyle 23 Şubat Pazar akşamı BKM Mutfak'ta birleştirecek.

Kadın erkek dengesinde bozulma, sistemin çökmesi, evlilik kurumunu sorgulandığı bir dönemde teknolojinin hayatımıza getirdikleri ve götürdüklerini daha çok anlattığı gösterisinde Lesli Karavil, kendi mizahını ortaya koyarken, Stand-up sektörüne kadın olarak ışık tutacak.

Kaynak: Bültenler