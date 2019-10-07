"Lesli ile Stand-up" İstanbul Komedi Festivali'nde!

07.10.2019 14:21

Kadın erkek dengesinde bozulma, sistemin çökmesi, evlilik kurumunu sorgulandığı bir dönemde teknolojinin hayatımıza getirdikleri ve götürdüklerini daha çok anlattığı gösterisinde Lesli Karavil, kendi mizahını ortaya koyarken, Stand-up sektörüne kadın olarak ışık tutuyor.

18 yıl boyunca, San Francisco, New York, Barselona şehirlerinde yaşayıp, yıllarca reklam ajansları ve daha birçok farklı sektörde çalıştıktan sonra, 40'lı yaşlarında oyuncu ve komedyen olma yolculuğunun komedisini bize çok zeki ve muzır bir şekilde sunan Lesli, komedi kariyerindeki ani sıçraması, teknoloji konusunda ki sıkışıklıkları, dizi kariyerindeki beklenmezleri, hepimizin sorduğu bekar mı, evli mi; Türkiye mi yurtdışı mı gibi sorulara eşsiz bir komedi şov ile cevaplar arıyor.

Dizi oyunculuğu ve geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği performanslarıyla ile büyük başarı elde eden Karavil, "Lesli ile Stand-up" gösterisinde yaş almanın ve hayatta insanı büyütmeye zorlayan hikayelere yer veriyor.

Yılmaz Erdoğan'ın Genel Sanat Yönetmenliğini üstlendiği "İstanbul Komedi Festivali", bu yıl BKM organizasyonunda 13 Ekim – 03 Kasım 2019 tarihleri arasında tüm şehire kahkahayı getirecek.

Kaynak: Bültenler