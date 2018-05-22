Leshow Moskova'da Geri Sayım

Sektörün yurt dışında organize edilen en büyük fuarlarından olan 'Leshow Moskova' 29-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında Türk deri firmalarının büyük ilgisiyle 21'inci kez kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Her yıl Rusya dışında; Ukrayna, Almanya, Belarus, Kazakistan, Tataristan, Avusturalya, Çin, Kore, İtalya, Yunanistan, Letonya, Hindistan, Pakistan, Polonya, Kanada gibi birçok ülke dağılımını içeren ziyaretçi kitlesinin katıldığı

Leshow Moskova 29-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenecek. 13 ülkeden 108 firmanın katılacağı fuarda, deri, deri ve kürk konfeksiyon, ham deri ve aksesuar ürünleri sergilenecek.

Sonraki ayak İstanbul'da

Farklı coğrafyalardan alım heyeti programı kapsamında fuara gelecek olan toptancılar, katılımcılarla ikili iş görüşmesi gerçekleştirecektir. Fuara bu yıl yaklaşık 10 bin ziyaretçi beklenmekte. Fuar 24-26 Ocak 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezinde 'Leshow İstanbul' olarak Türkiye'de de düzenlemeye hazırlanıyor. - MOSKOVA