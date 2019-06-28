Les Misérables Filmi
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Les Misérables, suç karşıtı bir ekibe katılan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Stephane, Paris banliyölerinden Montfermeil’deki suçla mücadele eden bir birliğin yeni üyesidir. Yeni ortamına adapte olmaya çalışan Stephane, birliğin deneyimli üyeleri olan Chris ve Gwada ile birlikteyken komşu çeteler arasındaki gerginliğin hızlıca yükseldiğini fark eder.
Yönetmen: Ladj Ly
Senaryo: Ladj Ly, Giordano Gederlini, Alexis Manenti
Oyuncular: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga, Issa Perica, Al-Hassan Ly, Steve Tientcheu, Almamy Kanoute, Nizar Ben Fatma, Raymond Lopez
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Les misérables
Yapımcı Firma: Srab Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 102 dk.
Dağıtıcı Firma: Filmartı Film
Vizyon Tarihi: 24.01.2020
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