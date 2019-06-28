Les Misérables Filmi

Les Misérables, suç karşıtı bir ekibe katılan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Stephane, Paris banliyölerinden Montfermeil’deki suçla mücadele eden bir birliğin yeni üyesidir. Yeni ortamına adapte olmaya çalışan Stephane, birliğin deneyimli üyeleri olan Chris ve Gwada ile birlikteyken komşu çeteler arasındaki gerginliğin hızlıca yükseldiğini fark eder.



Yönetmen: Ladj Ly

Senaryo: Ladj Ly, Giordano Gederlini, Alexis Manenti

Oyuncular: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga, Issa Perica, Al-Hassan Ly, Steve Tientcheu, Almamy Kanoute, Nizar Ben Fatma, Raymond Lopez

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Les misérables

Yapımcı Firma: Srab Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca

Filmin Süresi: 102 dk.

Dağıtıcı Firma: Filmartı Film

Vizyon Tarihi: 24.01.2020

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Kaynak: InterSinema.com