Les Gold öldü mü, yaşıyor mu?

Hardcore Pawn programının sevilen yüzü Les Gold hakkında dolaşan vefat söylentileri, hayranlarını endişelendirdi. Üçüncü kuşak bir rehinci olan Gold, 1978'de kurduğu American Jewelry and Loan ile sektörde adını duyurmuş, reality şovu sayesinde ise küresel bir üne kavuşmuştu. Peki, Les Gold yaşıyor mu, öldü mü?

LES GOLD YAŞIYOR MU?

Hardcore Pawn programının sevilen yüzü Les Gold hakkında dolaşan vefat söylentileri, hayranlarını endişelendirdi. Üçüncü kuşak bir rehinci olan Gold, 1978'de kurduğu American Jewelry and Loan ile sektörde adını duyurmuş, reality şovu sayesinde ise küresel bir üne kavuşmuştu. Sosyal medyada patlak veren iddiaların ardından gözler, aileye çevrildi.

Seth Gold'dan Açıklama Geldi: "Babam Gayet Sağlıklı"

Söz konusu iddiaların ardından Les Gold'un oğlu Seth Gold, sosyal medya üzerinden resmi bir açıklama yaparak söylentilere net bir şekilde yanıt verdi. TikTok üzerinden yayınladığı videoda, "Babam hayatta, sağlıklı ve işine dört elle sarılmış durumda" ifadelerini kullanan Seth, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

LES GOLD ÖLDÜ MÜ?

Son günlerde yeniden alevlenen ölüm iddialarına oğlu Seth Gold, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Paylaştığı mesajda, "Bu söylentiler asılsız. Babam sağlığı yerinde!" ifadelerini kullanarak spekülasyonlara noktayı koydu. Benzer iddiaların geçmişte de gündeme geldiği, ancak Gold ailesinin her seferinde bunları yalanladığı biliniyor.

BİR EFSANENİN HİKAYESİ: LES GOLD KİMDİR?

20 Haziran 1950'de Detroit'te dünyaya gelen Les Gold, rehinecilik mesleğini dedesinden devraldı. Henüz 7 yaşında, aile dükkânı Sam's Loans'ta ilk satışını gerçekleştirdi. 1975'te Lili Gold ile evlenen ünlü ismin Ashley ve Seth adında iki çocuğu bulunuyor. Oğlu Seth, babasının işlerini sosyal medyada aktif olarak tanıtıyor ve dükkânın günlük işleyişine dair paylaşımlar yapıyor.

TELEVİZYON DÜNYASINDA BİR İKON: HARDCORE PAWN

Amerika'da 2010'da yayınlanmaya başlayan Hardcore Pawn programı, Les Gold'un renkli kişiliği ve müşterilerle yaşadığı ilginç diyaloglarla dikkat çekti. Program, ikinci el eşya ticareti ve rehinecilik sektörünün perde arkasını gözler önüne sererek milyonlarca izleyiciye ulaştı. Gold, şov sayesinde "en sert pazarlıkçı" unvanını alırken, dükkânı da turistlerin uğrak noktası haline geldi.

SOSYAL MEDYANIN YALAN HABER SARMALI

Les Gold örneğinde olduğu gibi, ünlü isimler hakkında asılsız ölüm haberleri sosyal medyada sıkça yayılıyor. Uzmanlar, bu tür spekülasyonlara karşı doğrulanmış kaynaklara başvurulması konusunda kullanıcıları uyarıyor. Gold ailesinin deneyimi, dijital çağda dezenformasyonla mücadelenin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.