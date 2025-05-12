ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim

ABD Başkanı Trump net tarih verdi: İstanbul'a gelebilirim
'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı

Les Gold öldü mü? İkinci el eşyacısı Les Gold öldü mü, yaşıyor mu?

Les Gold öldü mü? İkinci el eşyacısı Les Gold öldü mü, yaşıyor mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hardcore Pawn programının sevilen yüzü Les Gold hakkında dolaşan vefat söylentileri, hayranlarını endişelendirdi. Üçüncü kuşak bir rehinci olan Gold, 1978'de kurduğu American Jewelry and Loan ile sektörde adını duyurmuş, reality şovu sayesinde ise küresel bir üne kavuşmuştu. Peki, Les Gold öldü mü?

Les Gold hakkında dolaşan vefat söylentileri, hayranlarını endişelendirdi. Üçüncü kuşak bir rehinci olan Gold, 1978'de kurduğu American Jewelry and Loan ile sektörde adını duyurmuş, reality şovu sayesinde ise küresel bir üne kavuşmuştu. Sosyal medyada patlak veren iddiaların ardından gözler, aileye çevrildi. Les Gold öldü mü? İkinci el eşyacısı Les Gold öldü mü, yaşıyor mu?

SOSYAL MEDYAYI SARSAN LES GOLD ÖLÜM İDDİALARI: OĞLU SETH'TEN AÇIKLAMA

Hardcore Pawn programının sevilen yüzü Les Gold hakkında dolaşan vefat söylentileri, hayranlarını endişelendirdi. Üçüncü kuşak bir rehinci olan Gold, 1978'de kurduğu American Jewelry and Loan ile sektörde adını duyurmuş, reality şovu sayesinde ise küresel bir üne kavuşmuştu. Sosyal medyada patlak veren iddiaların ardından gözler, aileye çevrildi.

LES GOLD ÖLDÜ MÜ?

Son günlerde yeniden alevlenen ölüm iddialarına oğlu Seth Gold, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Paylaştığı mesajda, "Bu söylentiler asılsız. Babam sağlığı yerinde!" ifadelerini kullanarak spekülasyonlara noktayı koydu. Benzer iddiaların geçmişte de gündeme geldiği, ancak Gold ailesinin her seferinde bunları yalanladığı biliniyor.

BİR EFSANENİN HİKAYESİ: LES GOLD KİMDİR?

20 Haziran 1950'de Detroit'te dünyaya gelen Les Gold, rehinecilik mesleğini dedesinden devraldı. Henüz 7 yaşında, aile dükkânı Sam's Loans'ta ilk satışını gerçekleştirdi. 1975'te Lili Gold ile evlenen ünlü ismin Ashley ve Seth adında iki çocuğu bulunuyor. Oğlu Seth, babasının işlerini sosyal medyada aktif olarak tanıtıyor ve dükkânın günlük işleyişine dair paylaşımlar yapıyor.

TELEVİZYON DÜNYASINDA BİR İKON: HARDCORE PAWN

Amerika'da 2010'da yayınlanmaya başlayan Hardcore Pawn programı, Les Gold'un renkli kişiliği ve müşterilerle yaşadığı ilginç diyaloglarla dikkat çekti. Program, ikinci el eşya ticareti ve rehinecilik sektörünün perde arkasını gözler önüne sererek milyonlarca izleyiciye ulaştı. Gold, şov sayesinde "en sert pazarlıkçı" unvanını alırken, dükkânı da turistlerin uğrak noktası haline geldi.

SOSYAL MEDYANIN YALAN HABER SARMALI

Les Gold örneğinde olduğu gibi, ünlü isimler hakkında asılsız ölüm haberleri sosyal medyada sıkça yayılıyor. Uzmanlar, bu tür spekülasyonlara karşı doğrulanmış kaynaklara başvurulması konusunda kullanıcıları uyarıyor. Gold ailesinin deneyimi, dijital çağda dezenformasyonla mücadelenin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı! Bahçeli'den sürpriz hediye

Bahçeli'den Kabine toplantısına damga vuran hediye
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Gülden Karaböcek'ten yıllar sonra gelen ihanet açıklaması

Bomba itiraf! Eniştesiyle neden evlendiğini 50 sene sonra açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.