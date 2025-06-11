Galatasaray ile anlaşmaya varan Leroy Sane,İstanbul'a gelerek Sarı-kırmızılılar için sağlık kontrolünden geçecek. Alman oyuncu, yıllık 9 milyon euro net maaş kazanacak. Galatasaray maaşın yanı sıra imza parası da ödeyecek. Peki, Leroy Sane UÇAK TAKİP kodu ne, saat kaçta Atatürk Havalimanı'na inecek?

LEROY SANE, BU AKŞAM İSTANBUL'A GELECEK.

A Spor'un haberine göre; Galatasaray ile anlaşan Leroy Sane, bu akşam İstanbul'a gelecek. Haberde, yıldız oyuncunun Sarı-kırmızılılar için sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

Öte yandan Alman yıldızın maliyeti de ortaya çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Leroy Sane ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Sane yıllık 9 milyon euro net maaş kazanacak. Galatasaray maaşın yanı sıra imza parası da ödeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih ile bu sezon 45 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 13 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

LEROY SANE UÇAK TAKİP KODU NE?

Galatasaray ile anlaşmaya varan Leroy Sane, bu akşam İstanbul'a gelerek Sarı-kırmızılılar için sağlık kontrolünden geçecek.

Sane'nin İstanbul'a geliş saati CL30 adlı özel jet ile saat 01.30'da olacağı söylenirken oyuncunun İstanbul Atatürk Havalimanı'na ineceği ifade edildi.