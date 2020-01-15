Leroy Sane Tedaviye Devam Ediyor

15.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:19

2019-20 sezonunun başında Liverpool ile oynanan Community Shield maçında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, rehabilitasyon çalışmalarına City'nin antrenman sahasında devam ediyor.