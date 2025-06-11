Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray ile anlaşmaya varan Leroy Sane'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Peki, Leroy Sane KAP geldi mi, resmi açıklama yapıldı mı?

LEROY SANE, BU AKŞAM İSTANBUL'A GELECEK

A Spor'un haberine göre; Galatasaray ile anlaşan Leroy Sane, bu akşam İstanbul'a gelecek. Haberde, yıldız oyuncunun Sarı-kırmızılılar için sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

Öte yandan Alman yıldızın maliyeti de ortaya çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Leroy Sane ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Sane yıllık 9 milyon euro net maaş kazanacak. Galatasaray maaşın yanı sıra imza parası da ödeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih ile bu sezon 45 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 13 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

LEROY SANE RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI MI?

Leroy Sane transferi hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.