Leroy Sane evli mi, çocuğu var mı? Leroy Sane sevgilisi Candice Brook kimdir?

Leroy Sane evli mi, çocuğu var mı? Leroy Sane sevgilisi Candice Brook kimdir?
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Leroy Sane Galatasaray'a transfer olması an meselesi. Galatasaray Sane ile 3 yıllık sözleşme yapacağı ve yıllık 9 milyon Euro vereceği ifa ediliyor. Peki, Leroy Sane evli mi, çocuğu var mı? Leroy Sane sevgilisi Candice Brook kimdir?

Galatasaray ile anılan dünyaca ünlü futbolcu Leroy Sané, hızı, tekniği ve skorer kimliğiyle modern futbolun en dikkat çeken kanat oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Leroy Sane evli mi, çocuğu var mı? Leroy Sane sevgilisi Candice Brook kimdir?

LEROY SANE KİMDİR?

Leroy Sane, 11 Ocak 1996 tarihinde Almanya'nın Essen şehrinde dünyaya gelmiştir. Futbol kariyerine genç yaşta başlayan Sane, Avrupa'nın en yetenekli kanat oyuncularından biri olarak gösterilmektedir.

Sane, futbolculuk kariyerine Schalke 04 altyapısında başlamıştır. 2014 yılında Schalke'nin A takımında forma giymeye başlayan Sane kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Gösterdiği performans ile adından söz ettiren Leroy Sane 2016 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'ye transfer oldu. Pep Guardiola yönetiminde gelişimini sürdüren Sane, Manchester City formasıyla birçok kupa kazandı.

Özellikle 2017-2019 yılları arasında Premier Lig'de yıldızlaşan Sane hızı, dripling kabiliyeti ve oyun zekasıyla takımın önemli parçalarından biri haline geldi.

2020 yılında ülkesine geri dönen Leroy Sana, Bayern Münih ile sözleşme imzaladı. Bayern'de de etkili performansını sürdüren yıldız oyuncu, Bundesliga'da önemli başarılara imza attı.

Leroy Sane, uzun süredir model Candice Brook ile birliktelik yaşıyor. Çiftin bu birliktelikten bir kız çocukları bulunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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