Leoparı Havlayarak Korkutan Köpek, Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu

Safari parkındaki leopar ve köpeğin mücadelesi, turistler tarafından kameralarla kaydedildi. Leoparı havlayarak korkutup uzaklaştıran köpek sosyal medyanın gündemine oturdu.

LEOPAR YOLA ATLADI

Hindistan'ın Jhalana Safar Parkı'nda araçla gezen turistler yola atlayan leoparla köpeğin mücadelesine şahit oldular. Tehditkar leoparı havlayarak korkutan ve yoldan uzaklaştıran köpek, turistler tarafından görüntülendi. Cesur köpeğin o görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.