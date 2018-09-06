Leoparı Havlayarak Korkutan Köpek, Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
Safari parkındaki leopar ve köpeğin mücadelesi kameralarla kaydedildi. Leoparı korkutup uzaklaştıran köpek sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Safari parkındaki leopar ve köpeğin mücadelesi, turistler tarafından kameralarla kaydedildi. Leoparı havlayarak korkutup uzaklaştıran köpek sosyal medyanın gündemine oturdu.
LEOPAR YOLA ATLADI
Hindistan'ın Jhalana Safar Parkı'nda araçla gezen turistler yola atlayan leoparla köpeğin mücadelesine şahit oldular. Tehditkar leoparı havlayarak korkutan ve yoldan uzaklaştıran köpek, turistler tarafından görüntülendi. Cesur köpeğin o görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.