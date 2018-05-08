Leopar 3 Yaşındaki Çocuğu Kaçırıp Yedi

Leopar 3 Yaşındaki Çocuğu Kaçırıp Yedi

Uganda'da bulunan ulusal parkta 3 yaşındaki çocuk leopar tarafından kaçırılarak öldürüldü. Tüm vücudu yenen çocuktan geriye sadece kafatası kaldı.

Uganda'da bulunan Kraliçe Elizabeth Ulusal Parkı'nda 3 yaşındaki bir çocuk, leopar tarafından parçalanarak yendi. Saldırı sırasında çocuk, bakıcısı tarafından gezintiye çıkarılmıştı.

BAKICISI SADECE İZLEDİ

Yaban hayatı yetkilisi sözcü Bashir Hangi, olayın Cuma günü gerçekleştiğini ve olay esnasında dadının durumu izlenmekle yetinmek zorunda kaldığını anlattı.

ÇALILIKLARA SÜRÜKLEYİP GÖZDEN KAYBOLDU

Leopar üç yaşındaki çocuğu yakalayıp çalılıklara doğru sürükledi. Çocuğun çığlıkları parkı inletirken talihsiz ufaklığın kafatası ancak ertesi gün bulunabildi.

LEOPAR ARANIYOR

Yetkililer leopar için parkta arama çalışması başlattı. Bir kere insan etinin tadını alan hayvanın bundan sonra insan avlamak isteyecek olmasının tehlike yaratacağı için leoparın yakalanmasının gerektiği açıklandı.

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