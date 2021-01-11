Leonardo Duarte, Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, AC Milan forması giyen Brezilyalı stoper Leonardo Duarte'yi satın alma opsiyonlu 1.5 yıllığına kiraladı.

Turuncu lacivertli takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, AC Milan forması giyen Brezilyalı futbolcu Leonardo Duarte'yi satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiraladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Futbolcu, kulübümüzde 2 numaralı formayı giyecek. Leonardo Duarte'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı