SEAT'ın beğenilen modelleri Leon, Leon ST ve Ateca artık dijital gösterge paneli donanımıyla satışa sunuluyor. Ateca'nın 2018 modellerinde opsiyonel olarak sunulan sürücü odaklı dijital gösterge paneli, en son teknoloji 10.2 inçlik bir TFT LCD ekran ile alınabiliyor.

Leon ve Ateca dijital gösterge paneliyle satışa sunulacak



Opsiyonel olarak sunulan bu özellik, ön kadranı tamamen dijital hale getiriyor. Bu ekran, sürücü destek sistemleri, multi–medya ve telefon bilgileri ve sürüş bilgileri gibi detaylar içeriyor. Bu özellikle aynı zamanda aracın görselini içeren karşılama ekranı animasyonu da geliyor. Dijital gösterge paneli, yüksek çözünürlüğü ve özel aydınlatma sistemiyle, bu bilgileri sürücünün dikkatini dağıtmadan ekrana yansıtıyor.

