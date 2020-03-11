Leon Goretzka'nın Bayern Münih Forması İle En İyi Anları 1 Temmuz 2018'de Alman ekibi Bayern Münih'e katılan Alman ortasaha oyuncusu Leon Goretzka, Münih'le çıktığı toplam 45 maçta 11 gol bulan Goretzka'nın Alman ekibiyle geçirdiği en iyi anları Dugout farkıyla sizler için derledik.

1 Temmuz 2018'de Alman ekibi Bayern Münih'e katılan Alman ortasaha oyuncusu Leon Goretzka, Münih'le çıktığı toplam 45 maçta 11 gol bulan Goretzka'nın Alman ekibiyle geçirdiği en iyi anları Dugout farkıyla sizler için derledik. Kaynak: Dugout