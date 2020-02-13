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Leon Goretzka Eski Kulübünü Avladı

2019-20 Bundesliga sezonunda Bayern Munih, Allianz Arena’da Schalke 04’u ağırladı. Maçin ikinci yarısında 2-0 önde bulunan Bayern’Ii, orta saha oyuncusu Leon Goretzka eski kulübüne attığı bu estetik vuruşla takımını 3-0 öne geçirdi. Bayern ikinci yarıda iki gol daha bularak maçı 5-0 galip bitirdi.

13.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:19

2019-20 Bundesliga sezonunda Bayern Munih, Allianz Arena'da 'u ağırladı. Maçin ikinci yarısında 2-0 önde bulunan Bayern'Ii, orta saha oyuncusu Goretzka eski kulübüne attığı bu estetik vuruşla takımını 3-0 öne geçirdi. Bayern ikinci yarıda iki gol daha bularak maçı 5-0 galip bitirdi.

Kaynak: Dugout

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