Leo Westermann kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi takımda, hangi mevkide, boyu kaç? Hayatı ve basketbol kariyeri hakkında bilgiler!

Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Barcelona, Fenerbahçe'de oynayan Leo Westermann'ı kadrosuna kattı. Peki Leo Westermann kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Hangi mevkide oynuyor? Leo Westermann'ın boyu ve kilosu kaç? Tüm bilgiler haberimizde.

Leo Westermann basketbol gündemine geldi. Peki Leo Westermann kimdir, aslen nereli, hangi ülkenin milli basketbolcusu, boyu kaç? Leo Westermann'ın hangi takıma transfer oldu? Basketbol kariyeri sizlerle!

LEO WESTERMANN KİMDİR?

Léo Joseph Paul Westermann (d. 24 Temmuz 1992; Haguenau, Fransa), Fransız profesyonel basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda görev almaktadır.

Léo Westermann doğum tarihi : 24 Temmuz 1992

Léo Westermann kaç yaşında : 28 yaşında

Léo Westermann hangi takımda oynuyor : Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfer oldu.

Léo Westermann nereli : Fransa

Léo Westermann boyu kaç : 1,98 metre

Léo Westermann kilosu kaç : 86 kg

Léo Westermann burcu ne : Aslan

PROFESYONEL KARİYERİ

İlk yıllar

Westermann profesyonel kariyerine 2008 yılında, Fransa Basketbol 3. Ligi olan Nationale Masculine 1'de Centre Fédéral de Basket-ball takımında başladı. Centre Fed takımındaki iki sezonunda 48 maçta maç başına 10.1 sayı, 2.6 asist ve 1.1 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

ASVEL Basket

2010 yılında ASVEL Basket ile sözleşme imzaladı. İki sezon bu takımda kaldı ve bu süre içerisinde Fransa Basketbol Ligi ve EuroCup'ta mücadele etti. 2012'de Portland, Oregon'daki Nike Hoop Summit'te Dünya Takımı'nda oynamak üzere seçildi.

KK Partizan

2 Temmuz 2012'de Sırbistan Basketbol Ligi takımlarından KK Partizan ile üç yıllık sözleşme imzaladı.İlk sezonunda EuroLeague'de maç başına 9.6 sayı 2.6 ribaunt ve 4.1 asist ortalamalarıyla oynadı. Partizan'ın 2012-13 Adriyatik Ligi'nde şampiyon olmasına, 28 maçta maç başına 6.9 sayı, 2.2 asist ve 2.5 ribaunt ortalamalarıyla katkı sağladı.

Millî takım

Westermann, 2009 FIBA Avrupa U-18 Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan takımda yer aldı. Millî takım formasıyla FIBA Avrupa U-20 Şampiyonası'nda da mücadele etti ve 2011'de bronz madalya ile 2012'de gümüş madalya kazandılar. 2012'deki turnuvada Westermann turnuvanın En Değerli Oyuncu (MVP) ödülüne layık görüldü.