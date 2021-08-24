Leo Schwechlen Denizlispor'da
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Leo Schwechlen Denizlispor'da

Leo Schwechlen Denizlispor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizlispor, deneyimli savunma oyuncusu Leo Schwechlen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor, deneyimli savunma oyuncusu Leo Schwechlen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1.Lig'de mücadele eden Denizlispor, takviyelerine devam ediyor. Elinde genellikle alt yapıdan ve geçen seneden kalan oyuncuları bulunduran yeşil siyahlı ekip, transfer yasağının kaldırılmasından ardından bir çok oyuncuya imza attırdı. Horoz son olarak BB Erzurumspor forması giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Leo Schwechlen ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Deneyimli savunma oyuncusu geçen sezon Erzurumspor ile çıktığı 27 maçta 1 gol kaydetti.

(Eren Elyesa Polat/İHA)

Leo Schwechlen Denizlispor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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