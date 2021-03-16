Leo Messi, Xavi Hernández'in Tarihi Rekoruna Ortak Oldu
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Leo Messi, Xavi Hernández'in Tarihi Rekoruna Ortak Oldu

16.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:23

Barcelona formasıyla sayısız rekora imza atan Lionel Messi, prestijli bir rekora daha adını yazdırdı. La Liga'nın 27. hafta kapanış maçında Huesca'yı konuk eden Katalan kulübünde sahaya ilk 11 çıkan Arjantinli yıldız, Barcelona formasıyla tüm kulvarda 767. maçına çıktı ve Xavi'nin rekoruna ortak oldu.

Barcelona formasıyla sayısız rekora imza atan Lionel Messi, prestijli bir rekora daha adını yazdırdı. La Liga'nın 27. hafta kapanış maçında Huesca'yı konuk eden Katalan kulübünde sahaya ilk 11 çıkan Arjantinli yıldız, Barcelona formasıyla tüm kulvarda 767. maçına çıktı ve Xavi'nin rekoruna ortak oldu.

Leo Messi, Xavi Hernández'in Tarihi Rekoruna Ortak Oldu

Kaynak: Dugout

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