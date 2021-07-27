Leo Messi'nin şu ana kadar FC Barcelona'daki öne çıkan istatistikleri

Messi'nin bireysel başarıları arasında altı kez Ballon d'Or ödülü, altı kez Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı, altı kez Altın Ayakkabı, sekiz kez La Liga'da en skorer oyuncu, 2014 Dünya Kupası'nda Ballon d'Or kazananı, 2009'da FIFA Dünyada Yılın Oyuncusu ve bunun gibi bir çok ünvan var. Gelin Lionel Messi'nin FC Barcelona için şu ana kadarki istatistiklerine göz atalım.