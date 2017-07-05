Lens'ten Fenerbahçe'ye Açık Mesaj

Sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren ve Sunderland'e geri dönen Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens, sarı lacivertli takıma transfer çağrısında bulundu.



Hollanda basınına konuşan ve Fenerbahçe'nin halen kendisi için teklif yapmadığını söyleyen Lens, "Bana neden henüz teklif yapılmadığının nedenlerini bilmiyorum. Sadece konuşma var, kağıt üzerinde bir şey yok. Bunun açıklığa kavuşmasını istiyorum. Doğrusu, Fenerbahçe'nin beni alması için öncelikle oyuncu satmaya ihtiyacı var gibi gözüküyor. Medyada Fenerbahçe'nin beklediğini okuyorum ancak gelen bir teklif yok, nasıl tepki vereyim" dedi.



Fenerbahçe'ye dönmek istediğini vurgulayan başarılı oyuncu, "Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum ancak hareket etmezlerse veya olmazsa, diğer kulüplerin tekliflerini ciddiye alacağım. Sağdan soldan temaslar var ancak somut bir şey yok" derken, Hollanda'ya geri dönmek istemediğini ve birkaç yıl daha yurt dışında oynamak istediğini dile getirdi.