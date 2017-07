Lens'ten Fenerbahçe Açıklaması!

Lens, Fox Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Fenerbahçe'den resmi bir teklif yok"



"Somut bir şey olana kadar Sunderland'in oyuncusuyum. Burada 2 yıl daha kontratım var. Çok çalışıp elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ancak başka bir takıma gitmek istiyorum. Fenerbahçe somut bir teklif yapsaydı yeniden orada oynardım. Teklif gelmemesinin nedenini bilmiyorum. Resmi bir teklif yok."



"Fenerbahçe'nin beni alması için birilerini satması gerekiyor"



"Her şeyin netleşmesini istiyorum. Gözüken o ki, Fenerbahçe'nin beni alması için birilerini satması gerekiyor. Medyada Fenerbahçe'nin beni istediğini okuyorum, fakat cevap verebileceğim bir teklif gelmedi. Fenerbahçe'ye geri dönmek isterim ancak harekete geçmezlerse diğer kulüplerle de ciddi bir şekilde görüşebilirim. Hollanda Ligi'ne dönmeyi şu an için düşünmüyorum."



