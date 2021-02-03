Lens - Marsilya maçı ne zaman saat kaçta? Lens - Marsilya hangi kanalda? Lens - Marsilya şifresiz canlı şifresiz mi?

Lig 1'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Lens - Marsilya maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Lens - Marsilya maçı hangi kanalda? Lens - Marsilya maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Lens - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta?