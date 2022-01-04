Lens - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa Kupası'nda heyecan devam ediyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Lens'e konuk olacak. Maçın saati, kanalı spor severler tarafından merak ediliyor. Peki Lens - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa Kupası son 32 turunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Lens ile Lille kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, karşılaşma ile ilgili detayları merak ediyor. Peki Lens - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın detayları haberimizde.
LENS - LİLLE MAÇI NE ZAMAN?
Lens - Lille maçı 4 Ocak Salı günü saat 23 : 00'da oynanacak.
LENS - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Lens - Lille maçı 4 Ocak Salı günü saat 23:00'da oynanacak. KarşılaşmabeIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.
Haberler.com - Gündem
Haberi Kaydet