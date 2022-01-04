Lens - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lens - Lille maçı şifresiz mi?
Lig 1'de hedefine ulaşmak isteyen Lens - Lille takımları bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Lens - Lille maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Lig 1'de heyecanla beklenen müsabakada Lens - Lille karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Lens - Lille maçı şifresiz mi? Lens - Lille maçı hakemi kim? Lens - Lille maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Lens - Lille Lig 1 maçı, 04.01.2022 Çarşamba saat 23.00'te başlayacak.
Lens - Lille maçı beinSport'tan yayınlanacak
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