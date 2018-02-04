Lens İstanbul Projesi Yatırımcılara Yüzde Kaçlık Bir Kar Kazandırmayı Hedefliyor?

Lens İstanbul Yönetici Ortağı Mert Kutlu, projenin yatırımcılara yüzde kaçlık bir kar kazandırmayı hedeflediğini Wise TV'ye anlattı.

Metronun açılması ve havalimanının tamamlanması bittiği zaman, 2019'un ortalarında Kurtköy'deki birim fiyatların Atatürk Havalimanı çevresindeki metrekare birim fiyatlarına ulaşacağını öngördüklerini ifade eden Kutlu, amortisman sürelerinin düşük olması ve bölgenin yüksek eğitim ve gelir grubuna sahip kişilerden oluştuğunu, bu yüzden de yatırımcıların kiraya vermelerinde karda olacaklarını belirtti.