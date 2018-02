Lens İstanbul Projesi Yaşayanlara Hangi Avantajları Sunuyor?

Lens İstanbul Yönetici Ortağı Mert Kutlu, Lens İstanbul projesinin ne gibi avantajlar sunduğunu Wise TV'ye anlattı.

Kutlu, şu sözleri dile getirdi: "Bin adet konutumuz var şu anki projemizde. Bu bin adet konuta biz yeşil alanlar da sunuyoruz yaklaşık on bin metrekare, sadece konutların kullanabileceği. Bunun yanı sıra yetmiş bin metrekare otopark yaptık, yani her konuta minimum bir kapalı otopark verdik. Bu da bölgede parklanma sorununun olmayacağı ve trafik sorununun olmayacağı anlamına geliyor. Bunun yanı sıra, aşağıda otuz bin metrekare semt çarşımız var. Manavından kasabına, kafesinden noterine kadar bütün istediğiniz mağaza çeşitlerini aşağıda bulabileceksiniz. Biz bu ticari mix'i doğru oturtmak adına, ticari alanlardaki satışı gerçekleştirmedik hiç. Bunları kendi bünyemizde kiraya veriyoruz, kendi bünyemizde işleteceğiz. Çok daha iyi hizmet vermek için bu şekilde bir karar kıldık firma bünyemizde. Bunun meyveleri olarak da Türkiye'nin önde gelen perakende markaları çok fazla talep gösteriyor şu an projemize. ve kiralamalar da başladı. Kiralamalar da çok iyi seviyede ilerliyor. 2016 Türkiye'de konut satışı açısından çok parlak geçmedi. Bildiğiniz gibi, Amerika'daki başkanlık seçimlerinden tutun da ülkemizdeki terör sorunu, 15 Temmuz darbe girişimi sektörde belli bir duraklama periyotuna soktu. Biz de satışımıza 2016 Temmuz'da başlamamıza rağmen, böyle bir kötü dönemde, bir buçuk senelik bir süre içerisinde satışlarımızın yüzde altmışını gerçekleştirdik. Bu aslında çok iyi bir rakam. Çünkü projemizin reklam değeri çok fazla. Ana cadde üzerindeyiz, havalimanına çok yakınız, görünürlülüğümüz çok fazla. Bilinçli yatırımcı da hem fiyatları gördüğü zaman hem de projenin kalitesini gördüğü zaman yatırımlarını bu şekilde değerlendiriyorlar".