Lens İstanbul Projesi Hangi Fikirlerle Doğdu?

Lens Yapı Yönetici Ortağı Mert Kutlu, Lens İstanbul projesinin hangi fikirlerle doğduğunu Wise TV'ye anlattı.

Lens İstanbul'un konut projesine yeni bir bakış açısı kazandırmak amacı ile kurulduğunu belirten Kutlu, hem havalimanına yakınlığı hem de kapalı alışveriş merkezlerinden semt çarşılarına yönelinmesinin sonucu olarak Lens İstanbul projesini gerçekleştirdiklerini ifade etti.